Ruba un cellulare e scappa, raggiunto dalla vittima si scatena con morsi e pugni

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 settembre 2019 la Polizia ha arrestato un 24enne di origini marocchine per una rapina in via Balbi intorno alle 3.30.

L’uomo, insieme a un altro soggetto, si è avvicinato ad un filippino, in compagnia della fidanzata, chiedendogli in prestito il telefono e quando la vittima gli ha consegnato il cellulare per fargli una cortesia, il malvivente, insieme al suo complice, è scappato. La vittima della rapina, però, non si è arresa, lo ha inseguito e bloccato.

A questo punto, mentre uno dei due ladri è riuscito a scappare, il 24enne, ormai braccato ha reagito aggredendo sia la vittima che la fidanzata con calci, pugni e morsi. Per fortuna la ragazza, durante l’inseguimento, è riuscita a chiamare la polizia consentendo così agli agenti intervenuti in soccorso di arrestare il rapinatore.

Per quest’ultimo, gravato da svariati precedenti, si sono aperte la porte del carcere di Marassi. I due fidanzati sono stati invece accompagnati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera dove sono stati medicati e giudicati guaribili in 5 giorni.