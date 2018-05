Laboratorio per confezionare crack, arrestato ventenne

Un'operazione della polizia nel centro storico ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di crack e all'arresto di uno spacciatore. In manette è finito un 20enne originario della Guinea, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

Ieri pomeriggio il personale della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile è intervenuto in vico Torre delle Vigne, presso un immobile fatiscente con ingresso sul piano strada, nel quale i residenti della zona avevano segnalato movimenti sospetti legati alla somministrazione abusiva di sostanze alcoliche in orari notturni. All'interno gli agenti hanno notato un pregiudicato originario della Guinea, noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti e hanno proceduto al controllo.

L'uomo si è mostrato fin da subito agitato, tentando di nascondere un mazzo di chiavi alla vista degli agenti, che, una volta in possesso delle stesse, hanno appurato che aprivano un appartamento di via Balbi, presso il quale si sono recati immediatamente. All'interno hanno trovato un 20enne, anch'egli originario della Guinea, irregolare e senza fissa dimora, intento a confezionare dosi di crack.

La perquisizione dell'immobile ha consentito il rinvenimento di oltre 100 dosi della stessa sostanza, materiale da confezionamento e oltre 500 euro in contanti. Al termine dell'intervento il giovane pusher è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il possessore delle chiavi è stato denunciato per il concorso nello stesso reato.