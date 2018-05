Fermato dalla polizia, ingerisce 30 ovuli di cocaina

È stato fermato per un controllo di routine mentre camminava in via Balbi e fin da subito ha insospettito gli agenti per la sua difficoltà nel parlare e il fare nervoso. A un certo punto l'uomo, un senegalese di 28 anni, dando le spalle ai poliziotti ha cominciato a deglutire ripetutamente qualcosa che, evidentemente, già nascondeva in bocca.

Gli agenti hanno subito accompagnato il 28enne presso l'ospedale San Martino. Dopo i primi accertamenti, il personale sanitario ha rilevato che all'interno dello stomaco del giovane vi erano diversi corpi estranei, che dovevano essere espulsi il prima possibile per evitare gravi conseguenze.

Gli agenti hanno atteso che il senegalese evacuasse i 30 ovuli ingeriti, che, da successive analisi sono risultati contenere cocaina per un peso complessivo di circa 15 grammi. Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, trovato anche in possesso di 735 euro in banconote di piccolo taglio, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Questa mattina l'arresto è stato convalidato.