Bloccato dopo una breve fuga, spacciatore si scaglia contro i carabinieri

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 luglio 2019 in via Balbi un giovane, sospettato di aver poco prima ceduto della sostanza stupefacente, è stato fermato per un controllo dai carabinieri della compagnia di San Martino. Il ragazzo ha opposto attiva resistenza e in un primo momento è riuscito a darsi alla fuga.

Immediatamente raggiunto, è stato definitivamente bloccato dopo una colluttazione. Identificato in un 26enne senegalese, irregolare e con pregiudizi di polizia, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, durante la quale i militari hanno trovato una busta termosaldata contenente una modesta quantità di crack, nonché 320 euro, sequestrati insieme alla droga.

Il pusher è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e perché privo di documenti. Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.