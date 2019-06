Slitta l'arrivo della seconda nave delle armi

È slittato a giovedì 20 giugno 2019 l'arrivo a Genova della Bahri Jazan, gemella della Yambu, entrambe utilizzate per trasportare materiale destinato alla Guardia Nazionale Saudita, un corpo militare a difesa della monarchia assoluta saudita fondata sulla Sharia e impegnata a fomentare la guerra civile in Yemen.

Questa sera il Collettivo autonomo lavoratori portuali, che aveva organizzato per questa mattina un presidio a partire dalle 5 davanti al varco di ponte Etiopia, comunicherà il nuovo appuntamento.

L'intenzione è quella di non abbassare la guardia e impedire, come per la Yambu, che a bordo venga caricato materiale.