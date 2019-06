Un'altra nave con armi in arrivo in porto, nuovo presidio di protesta

Lunedì 17 giugno 2019 a partire dalle 5 è previsto un presidio davanti al varco di ponte Etiopia. L'iniziativa è promossa dal Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp) per protestare contro l'arrivo al terminal Gmt della nave saudita Bahri Jazan, gemella della Yambu, arrivata a Genova il 20 maggio scorso e ripartita senza il carico dei generatori per la protesta dei portuali.

«L'assemblea pubblica convocata dal Calp - scrive il Collettivo sulla sua pagina Facebook - ieri sera al Circolo Cap ha potuto visionare i documenti che dimostrano che le apparecchiature che i portuali si erano rifiutati di imbarcare sulla nave Bahri Yanbu sono ufficialmente classificate come armi (categoria 11: Apparecchiature elettroniche) dall'Uama, Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento del ministero degli Esteri. Pertanto è stato dimostrato che l'azienda esportatrice, Teknel di Roma, e l'agenzia marittima rappresentante della compagnia marittima di stato saudita, hanno mentito alla pubblica opinione, all'Autorità portuale e alla Prefettura di Genova affermando che si trattava di apparecchiature civili».

«La Teknel - conclude il Calp - oggi è stata costretta ad ammettere che si tratta di “armi” destinate alla Guardia Nazionale Saudita, notoriamente un corpo militare di élite a difesa della monarchia assoluta saudita fondata sulla Sharia e impegnata a fomentare la guerra civile in Yemen fonte della più sanguinosa e dolorosa catastrofe umanitaria attuale. Le armi della Teknel ferme in magazzino siano rispedite immediatamente al mittente. Nessuno provi a caricarle sulla prossima nave saudita, Bahri Jazan, prevista per lunedì 17 giugno all'alba».