Presentato il 'baby kit' 2020 del Comune

Mercoledì 12 febbraio a Palazzo Tursi è stato presentato il progetto 'baby kit' per i nuovi nati del 2020. Presenti la responsabile dell'Agenzia per la Famiglia Simonetta Saveri, gli assessori alle Politiche culturali e per i giovani, Barbara Grosso, e alle Pari opportunità, Giorgio Viale.

Quest'anno il kit comprende anche due novità dedicate ai genitori: un invito al corso gratuito 'TrasportAci sicuri' dedicato alla sicurezza dei più piccoli durante i viaggi in macchina, offerto da Automobile Club di Genova e un voucher per entrare gratuitamente in alcuni musei cittadini fornito da Musei Civici-Direzione Beni e Attività culturali del

Comune di Genova.

Non possono mancare il bavaglino con il logo 'Genova in Family' - fornito da Agenzia per la famiglia del Comune - e la lettera di benvenuto firmata dal Sindaco Marco Bucci, 'Welcome on board!'.

«Il kit, realizzato per il secondo anno consecutivo dall'Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova - spiega la responsabile Simonetta Saveri - vuol essere un segno di accoglienza nella comunità̀ cittadina per i nuovi nati residenti a Genova. Un kit di benvenuto, costituito da prodotti per l'accudimento, adatti ai primi mesi di vita (bavaglino, creme, prodotti per l'igiene, ecc) realizzato in collaborazione con 'Il Mondo di Mirà' e grazie alla partecipazione di Coop Liguria, Happy, Helan, Ipersoap, Mam, Mustela, Nuby, OralB e Tigotà».

«Tante famiglie hanno accolto con entusiasmo i baby kit 2019 - aggiunge Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia comunale per la famiglia - e questo apprezzamento ci ha portato a replicare l’iniziativa anche nel 2020. Non è solo un dono di benvenuto, ma un riconoscimento e un grazie per ogni nuova vita che rappresenta una vera gioia e speranza

per la nostra città».

Le famiglie, dopo il lieto evento, potranno richiedere il kit compilando il modulo al link https://smart.comune.genova.it/baby-kit-2020 (sarà attivo dal 28 febbraio 2020). Allo stesso link sarà scaricabile l'autocertificazione della nascita. Una volta inviato il modulo, le famiglie riceveranno una email con le indicazioni per il ritiro del kit, negli uffici del Municipio di residenza, a partire dal 15 marzo.