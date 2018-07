Baby gang a Sestri Ponente, Garassino: «Interventi congiunti per limitare il fenomeno»

Schiamazzi, disagi ai cittadini, atti vandalici: è preoccupante, per la capogruppo Pd in consiglio comunale Cristina Lodi, la situazione che si è lentamente venuta a creare in alcune zone centrali di Sestri Ponente, come piazza Barazza, piazza Tazzoli e piazza dei Micone. A turbare la quiete dei residenti, quasi sempre baby gang o comunque gruppi di giovanissimi.

«Ci sono stati incontri tra la popolazione e il Municipio - ricorda Lodi in Aula Rossa - sono stati anche affissi cartelli per ricordare che in quelle zone non si può far ciò che si vuole, ma persiste un disagio che deve essere intercettato, magari attraverso il coinvolgimento della Questura ma anche dei servizi sociali del Comune».

A rispondere è l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino: «C'è una pattuglia di zona che, compatibilmente con le altre urgenze, staziona in piazza Tazzoli tra le 21,30 e le 23,30 e questo ha portato a una sensibile riduzione di alcune attività che recavano disturbo, come il gioco della palla. Abbiamo organizzato interventi congiunti con il Reparto Vivibilità e una decina di agenti. Poi con l'assessore Fassio dovremo avviare un discorso legato al sociale».