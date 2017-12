Gioco d'azzardo, nasce il coordinamento di Assogioco confesercenti

Franco Demartis è il nuovo coordinatore di Assogioco Genova, la rappresentaza unitaria dei distributori ed operatori dei giochi pubblici. Demartis è un operatore storico del noleggio giochi e opera sul territorio genovese.

L’iniziativa nasce per la tutela dell’occupazione nel comparto che, la scorsa primavera, ha portato alla sospensione dell’applicazione della legge regionale in vigore. A seguito della modifica si è aperto il tavolo di riforma del settore dei giochi leciti in regione.

«Alla luce dell’intesa tra Governo, Regioni ed enti locali sulla raccolta del gioco pubblico - spiega Demartis - le azioni che Assogioco intende mettere in campo hanno l’obiettivo di evitare la demonizzazione dell'offerta di gioco in bar e tabacchi a cui si assiste ormai da anni, ignorando peraltro le ricadute occupazionali su un settore che, nella sola provincia di Genova, conta una ventina di aziende e circa duecento lavoratori tra titolari e dipendenti. Senza tener conto, poi, delle occasioni di gioco autorizzate dalla stessa Agenzia dei Monopoli su piattaforme on line che, in quanto tali, sfuggono ad ogni controllo sociale».

Il coordinamento nasce anche con l’obiettivo di promuovere azioni per innalzare il livello qualitativo dei punti gioco presenti nei bar e nei tabacchini, con una formazione specifica per gli operatori per contrastare gli eventuali fenomeni patologici.