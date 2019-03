Dà fuoco alla cassetta delle lettere del palazzo, denunciato

Nei giorni scorsi è stata danneggiata la cassetta postale di un condominio in via Ayroli, inserendo all'interno un foglio di carta in fiamme. L'amministratore del palazzo, per tale motivo, si è recato presso il comando carabinieri di San Fruttuoso, dove ha sporto una denuncia.

I militari, dopo un'accurata attività d'indagine, visionando il sistema di video sorveglianza della zona, hanno individuato l'autore del danneggiamento, identificato in un genovese di 32 anni, libero professionista, gravato di pregiudizi di polizia, che è stato denunciato per danneggiamento seguito da incendio.