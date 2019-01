Lutto per la giustizia genovese, addio all'avvocato Gianfranco Pagano

All'età di 67 anni è morto l'avvocato Gianfranco Pagano, specialista in diritto penale, di famiglia e dell'immigrazione. Era stato ricoverato nell'ospedale di Alessandria poco prima di Natale per un intervento che doveva essere banale, ma le sue condizioni si sono aggravate diventando in breve tempo irreversibili.

Pagano aveva seguito vicende molto note tra cui il sequestro della nave Achille Lauro (aveva difeso il capo del commando palestinese), quelle relative all'ultrà serbo Ivan Bogdanov, arrestato durante una partita di calcio giocata a Genova tra Italia e Serbia, e il caso Bilancia. Fu anche uno dei primi avvocati a specializzarsi nella difesa dei migranti.

L'avvocato Pagano lascia una moglie e una figlia: i funerali si svolgeranno lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 16.30 nella Chiesa del Sacro Cuore di Carignano mentre domenica 6 gennaio 2019 alle ore 19 ci sarà il rosario.