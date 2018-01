Dall'amicizia virtuale al sesso in auto, indagato avvocato

Dopo aver conosciuto una ragazza minorenne su un noto social network, si è incontrato con lei e l'ha spinta a fare sesso. Con questa accusa la procura ha indagato un avvocato 45enne genovese, che si trova ora a dover rispondere di violenza sessuale su minore.

L'inizio dell'amicizia virtuale fra i due risale a circa un anno e mezzo fa. Durante questi mesi la ragazza e il professionista si sono tenuti in contatto via internet, ma in alcune occasioni il 45enne è riuscito a convincere la giovane a incontrarlo. In una di questi incontri l'avvocato ha portato la ragazza in auto al Righi e qui si sarebbe consumato il rapporto.

Consenziente secondo quanto sostiene l'indagato tramite il suo legale. Di diverso avviso la procura, che intende vederci chiaro. Le indagini sono ancora in corso e nel frattempo il 45enne è stato raggiunto dalla misura di divieto di avvicinarsi alla ragazza e all'obbligo di firma presso il commissariato di zona.

A denunciare la vicenda alla polizia sono stati i genitori della minorenne, venuti a conoscenza dell'accaduto tramite i genitori di un'amica della ragazza. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile, coordinata dalla procura genovese. Per il momento l'ordine degli avvocati non ha sospeso il proprio iscritto, ma non è escluso vengano presi provvedimenti nei prossimi giorni.