Meteo, avviso di Arpal per vento

Il Centro Meteo Arpal ha emanate l'avviso per vento per la giornata di mercoledì 4 dicembre. Già oggi, martedì 3 dicembre, i venti sono di burrasca da Nord Nord-Est sul Centro Ponente (zone A, B, D) ma domani si prevede un ulteriore aumento rispetto alla giornata odierna, fino a 70-80 km/h su BD e sulla parte orientale di A dove le raffiche potranno superare i 100-120 km/h.

Sulle restanti zone (parte occidentale di A, E e C) i venti raggiungeranno valori di 60-70 km/h con rinforzi sui crinali e raffiche attorno ai 100 km/h.

Martedì mattina la rete di rilevamento Omirl segnala come raffiche più forti, in costa 83.2 km/h a Marina di Loano (Savona), e sui rilievi 77.8 a Casoni di Suvero (La Spezia).

Previsioni meteo di Arpal per martedì 3 dicembre 2019

Venti da Nord, Nord-Est che raggiungeranno su BD e parte orientale di A valori attorno ai 60-70km/h con raffiche sui 100km/h; sulle restanti zone (CE e parte occidentale di A) venti 50-60km/h con rinforzi sui crinali e raffiche sui 70-80km/h.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 4 dicembre 2019

Permangono per tutta la giornata venti da Nord, Nord-Est in ulteriore aumento fino a 70-80km/h su BD e parte orientale di A dove le raffiche potranno superare i 100-120km/h. Sulle restanti zone (parte occidentale di A, E e C) i venti raggiungeranno valori di 60-70km/h con rinforzi sui crinali e raffiche attorno ai 100km/h. Temperature minime in calo e conseguenti condizioni di disagio per freddo su DE nelle prime ore del mattino.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 5 dicembre 2019

Nella notte parziale attenuazione dei venti che saranno ancora forti (50-60km/h) e rafficati soprattutto su ABDE.

