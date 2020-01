Avviso per vento sul Tigullio

Arpal ha emanato l'avviso per vento relativo alla giornata di lunedì 20 gennaio per le zone di ponente (A) e levante (C) della regione.

Già da oggi pomeriggio - spiega Arpal - i venti settentrionali si andranno intensificando fino a burrasca, più diffusamente sul Ponente e in serata anche a Levante. Sono previste raffiche fino a 70/90 km/h in particolare su crinali e capi esposti.

Previsioni meteo di Arpal per lunedì 20 gennaio 2020

Per tutta la giornata venti sostenuti dai quadranti settentrionali con intensità di burrasca forte e raffiche fino a 90/110 km/h su A e al mattino sulla parte occidentale di C, in particolare su rilievi e capi esposti, intensità di burrasca e raffiche fino a 70/80 km/h su B, C (al pomeriggio) e rilievi di D e E. Sulla costa di A mare molto mosso, localmente agitato in prossimità dei capi. Da sottolineare come l'intensa ventilazione favorirà locali condizioni di disagio fisiologico per freddo, in particolare al mattino sulle zone più esposte del versante marittimo.

Previsioni meteo di Arpal per martedì 21 gennaio 2020

Perdura una sostenuta ventilazione settentrionale sul Ponente con venti di burrasca su A, B e rilievi di D con raffiche fino a 80/90 km/h su crinali e capi esposti; venti in calo a forti nel pomeriggio, moderati in serata. Mare molto mosso sulla costa di Ponente, in calo da metà giornata. Fino al mattino l'intensa ventilazione può favorire locali condizioni di disagio fisiologico per freddo sulle zone più esposte di A e B.

La suddivisione in zone del territorio regionale