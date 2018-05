Cronaca Sampierdarena / Via Avio Federico

Ruba in un negozio e aggredisce il proprietario, arrestato

Il ladro ha asportato prodotti di poco valore in un supermercato della catena Prodet in via Avio ma sorpreso dal titolare si è dato alla fuga buttandolo a terra. I carabinieri lo hanno trovato poco distante in via Pascoli e portato via in manette