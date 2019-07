Sampierdarena: ruba in un negozio e insulta i carabinieri, arrestata

Nel pomeriggio di lunedì 1 luglio 2019 si è impossessata di alcuni capi di vestiario dall'interno del negozio Best Shop in via Avio a Sampierdarena, per poi allontanarsi. Fermata poco dopo dalla pattuglia della stazione carabinieri di Sampierdarena e trovata in possesso della refurtiva, la donna è stata accompagnata in caserma per gli accertamenti.

Identificata in una ucraina di 48 anni, senza fissa dimora e gravata di pregiudizi di polizia, la donna ha opposto resistenza ai militari, verso i quali si è rivolta con frasi e atteggiamenti irrispettosi, ed è stata arrestata per furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

La refurtiva è stata recuperata e restituita.