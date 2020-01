Torrente a rischio esondazione, due famiglie allontanate ad Avegno

Notte di lavoro per i vigili del fuoco nell'entroterra di Recco. Due famiglie, in tutto tre persone, sono state fatte allontanare dalle loro case per il rischio esondazione del torrente. La zona interessata è quella di via del Piano nel comune di Avegno.

Per fortuna l'emergenza è rientrata dopo poco e così le famiglie sono potute tornare a casa. Più a monte, sulla strada che da Uscio porta alla colonia Arnaldi, è avvenuta una frana e questa mattina è prevista la rimozione del materiale finito sulla carreggiata.