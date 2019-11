L'autunno e le alluvioni in Liguria: un pomeriggio all'insegna della meteorologia con Limet

Arriva l'autunno, e in Liguria la prima preoccupazione è data dal maltempo: forti piogge, temporali autorigeneranti che purtroppo, a volte, si sfogano creando vere e proprie alluvioni.

In queste settimane in cui le allerte meteo si sono susseguite, Limet, il centro meteo ligure, organizza un pomeriggio all'insegna della meteorologia, il 15 novembre 2019 alle 17,30 al terzo piano di via XX Settembre 41.

Si parlerà di dinamiche della circolazione generale, previsione e monitoraggio degli eventi alluvionali, osservazione e fotografie delle strutture temporalesche, e copertura assicurativa rischio alluvione.

In collegamento, per l'introduzione, Andrea Giuliacci che parlerà del climate change.

Relatori: Matteo Sacchetti, Daniele Laiosa, Paolo Bonino, Jacopo Zannoni. Modera Fabio Canessa di Genova24.

Ingresso libero su accredito nominale (info@centrometeoligure.it)