Serata di controlli con l'autovelox, tolti 114 punti e due patenti

Nella serata di mercoledì 24 giugno 2020 il reparto pronto intervento della polizia locale ha posizionato l'autovelox in piazza Dante (galleria Colombo), contestando 32 infrazioni al codice della strada. Due veicoli hanno superato di oltre 40 Km/h la velocità consentita e ai guidatori è stata sospesa la patente ed è stata comminata una sanzione tra i 544 e i 2.174 euro.

Altri 25 hanno superato i limiti tra 10 e 40 km/h (sanzione amministrativa da 173 a 695 euro). Le altre sanzioni sono state comminate per violazione della segnaletica stradale, mancato possesso dei documenti di circolazione o di guida, mancanza delle cinture di sicurezza, guida oltre il tempo stabilito di un veicolo commerciale, veicolo non in sicurezza. I punti sottratti sono stati, in totale, 114.

Fino a circa tre settimane fa la polizia locale forniva il calendario delle postazioni autovelox previste, ma l'elenco non è più stato aggiornato.