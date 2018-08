Traffico, si teme il controesodo nella prima domenica di rientri

Si prepara a rientrare dalle ferie estive una parte dei 21 milioni di italiani che hanno trascorso qualche giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto, e a Genova si teme già per le conseguenze che il controesodo avrà sul traffico dopo il crollo del Ponte Morandi.

Accanto alla tragedia umana di proporzioni colossali, infatti (43 le vittime accertate), c’è da fare i conti con le conseguenze che il crollo del viadotto comporta per la viabilità cittadina e autostradale. Nei giorni scorsi il traffico, pur fortemente rallentato, non ha causato particolari problemi, ma il timore è che il rientro in massa, e i primi giorni di traffico regolare, possano paralizzare la città e il nodo autostradale restante.

I percorsi alternativi dopo il crollo di Ponte Morandi

Già in mattinata sull’A10 si registravano diversi km di coda al bivio con l’A26 per chi proviene da Ventimiglia, e Autostrade ha già indicato i percorsi alternativi per aggirare l’enorme buco lasciato dal crollo di Ponte Morandi.

- Chi da Savona o Ventimiglia è diretto a Genova o Livorno può utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, successivamente la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Milano-Genova in direzione Genova.

- Chi da Livorno o Genova è diretto a Savona/Ventimiglia, può percorrere la A7 Milano-Genova, seguire le indicazioni per la D26 Diramazione Predosa-Bettole per poi immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova e proseguire per Savona.

- Coloro che sono diretti al porto di Genova e provengono da Milano o Livorno, possono percorrere la A7 Milano-Genova ed uscire a Genova ovest, percorso inverso per chi dal porto è diretto verso Milano o Livorno.

- L’aeroporto di Genova è raggiungibile dalla A10 utilizzando l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Ventimiglia; invece chi proviene da Milano o Livorno deve uscire a Genova ovest sulla A7.

- Chi da Torino e Frejus è diretto a Livorno si consiglia di percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia, successivamente la A7 verso Genova per poi proseguire in A12 Genova-Livorno.

- Per le lunghe percorrenze, dal Frejus e Traforo del Monte Bianco verso il corridoio tirrenico si consiglia la A21 Torino-Piacenza-Brescia proseguire in A1 Milano-Napoli verso sud per poi percorrere la A15 Parma-La Spezia. Percorso inverso in direzione Frejus e Traforo del Monte Bianco.

- Chi da Ventimiglia è diretto verso il corridoio Adriatico può percorrere la A10 fino a Savona, proseguire sulla A6 Torino-Savona e successivamente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia e quindi a seconda della destinazione percorrere la A4 Torino-Trieste, o la A1 Milano-Napoli e quindi la A14 Bologna-Taranto.