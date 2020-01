Il comitato Autostrade Chiare al fianco dei parenti delle vittime del Morandi: scatta la doppia protesta

I parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi e i membri del sempre più nutrito gruppo (diventato comitato) Autostrade Chiare, che riunisce online oltre 59mila persone, uniscono le forze, dando vita a una doppia protesta contro Autostrade.

La prima è prevista per il 14 febbraio, 18esimo anniversario del crollo in cui hanno perso la vita 43 persone: i parenti si riuniranno, come fanno ormai da un anno e mezzo, per ricordare i loro cari che non ci sono più e a che a oggi, come sottolineato più volte dalla portavoce del comitato Egle Possetti, ancora aspettano giustizia.

La seconda, organizzata da Autostrade Chiare, è invece prevista il giorno dopo, domenica 15 febbraio, e sarà una manifestazione di piazza di cui non sono però ancora stati resi noti i dettagli: obiettivo dei coordinatori di Autostrade Chiare, quello di far crescere il più possibile i membri del comitato e scendere in piazza in massa per chiedere più sicurezza e allo stesso tempo presentare una lista di richieste specifiche.

«Siamo disposti a tutto, per far sì che altre persone non soffrano quello che abbiamo sofferto e stiamo soffrendo noi», ha detto Giuseppe Matti Altadonna, papà di Luigi, all’incontro che si è tenuto mercoledì tra i parenti delle vittime e i rappresentanti del neonato comitato Autostrade Chiare.

L’unione fa la forza, insomma, e i coordinatori del comitato ne sono convinti: «È il motivo per cui stiamo lavorando, perché ognuno di noi su queste autostrade rischia la vita - spiega Luca Ternavasio - Convincete i vostri amici ad aderire al gruppo e al Comitato che lunedì vi presenteremo. Convincete i vostri amici a venire il 15 Febbraio alla manifestazione di Autostrade Chiare. Lo facciamo per noi stessi».