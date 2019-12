Incidenti e cantieri, traffico autostradale al collasso

Giornate da incubo per chi viaggia sulle autostrade del nodo genovese. Dopo i problemi alla viabilità e le lunghe code registrate tra la giornata di Natale e quella di Santo Stefano, il venerdì è iniziato con un maxi tamponamento sull’A26, tra il bivio con l'A10 e Masone in direzione Gravellona Toce, che ha ulteriormente aggravato una situazione già problematica.

L'autostrada è stata infatti chiusa per un’ora, e le code sono rapidamente cresciute anche a causa dell'apertura della sola corsia di sorpasso, ma il vero problema è rappresentato dai numerosi cantieri aperti sul nodo autostradale: intorno alle 13 sull'A26, tra Ovada e il bivio con l'A10 in direzione Voltri, i km di coda erano ben 15, che Autostrade per l'Italia ha imputato proprio a lavori. Code anche in A7, tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, sempre per lavori, e in A12 tra Genova est e Genova Nervi.

Conseguenza diretta, il nodo autostradale ligure è praticamente al collasso, con lunghe file di auto e mezzi pesanti incolonnati e tempi infiniti per percorrere anche brevi tratti. Alcuni cantieri erano aperti già il 25 dicembre, con la viabilità aperta soltanto a una corsia, altri sono stati aperti invece il 26 dicembre per mettere in sicurezza le barriere anti-rumore su cui la procura ha aperto un'inchiesta.

Caos autostrade, il governatore Toti: «Molto preoccupati»

Sulla situazione della viabilità autostradale è intervenuto anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha nuovamente chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di avviare un tavolo di confronto con Autostrade dopo avere ottenuto la gratuità del tratto tra Ovada e Masone, entrata in vigore alle 12 di venerdì.

«Ben vengano i controlli e i lavori sulle nostre autostrade ma attendiamo al più presto risposte per l'apertura di un tavolo con gli enti locali - ha detto Toti - Ci aspettano settimane difficili per lavori e interventi d'urgenza non più procrastinabili sulle barriere fonoassorbenti, ma nonostante le nostre svariate richieste di aiuto al Mit non abbiamo ancora ricevuto nessuna convocazione a un tavolo dedicato alla situazione ligure».

«Ribadiamo la necessità di un tavolo immediato tra istituzioni locali, Ministero delle Infrastrutture e Autostrade per gestire al meglio la situazione ed evitare che le nuove limitazioni paralizzino una rete autostradale già provata -ha concluso il governatore ligure - ci auguriamo che questa richiesta non resti lettera morta come già successo con le quattro comunicazioni inviate nei mesi scorsi e per le quali aspettiamo ancora una risposta. Se qualcuno ritiene di combattere le proprie battaglie politiche sulla pelle della Regione Liguria se ne assumerà tutte le responsabilità: i cittadini ricorderanno e sapranno giudicare».