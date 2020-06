Autostrade: «Criticità almeno fino al 15 luglio»

All'indomani della firma da parte del presidente della Regione, Giovanni Toti, di un'ordinanza rivolta a ministero delle Infrastrutture e Autostrade per chiedere un nuovo piano di interventi sulla rete ligure, la giornata è iniziata come le precedenti, ovvero con nuovi disagi.

Sull'autostrada A7 Serravalle-Genova è stato riaperto intorno alle 8 il tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 e Bolzaneto in direzione Milano una volta terminati gli approfondimenti all'interno della galleria Monte Galletto. Al momento della riapertura si registravano 7 km di coda come ripercussioni sulla A12 tra Genova Nervi e l'allacciamento con la A7. Resta chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole in direzione Milano, per consentire i lavori di ripristino avviati durante la notte.

La riapertura, prevista intorno alle 6, è slittata di due ore in seguito alle ispezioni notturne che hanno evidenziato la necessità di procedere con alcuni interventi di ripristino all'interno delle gallerie "Monreale" e "Monte Galleto" sulla A7. Code e rallentamenti anche su A10 e A12.

Ieri Autostrade per l'Italia si è detta dispiaciuta per i disagi agli automobilisti e al territorio ligure e ha spiegato di comprendere le istanze provenienti dalle istituzioni locali. Per trovare una soluzione alla situazione attuale, Aspi ritiene utile che si apra un tavolo formale di confronto tra le istituzioni e gli enti liguri e il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a cui dà fin da subito la piena disponibilità a partecipare, nella sua qualità di ente concessionario dell'infrastruttura.

La Società sta mettendo in campo ogni sforzo possibile per rispettare la scadenza del 15 luglio per la fine delle ispezioni nelle gallerie liguri, deadline confermata ancora domenica dai tecnici del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Le criticità per la viabilità continueranno dunque almeno fino al 15 luglio e solo dopo tale data, qualora i metodi di indagine indiretti messi a punto con il ministero diano risultati favorevoli, si potrà ripianificare la fase conclusiva dei controlli, attenuando ma non annullando completamente i disagi.