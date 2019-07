Lavori in autostrada: coda chilometrica sulla A7

Mattinata difficile sulla A7, lunedì 29 luglio 2019 sulla Milano-Serravalle si sono formati cinque chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia, in direzione Milano, a causa di alcuni lavori sulla carreggiata. La coda ha cominciato a formarsi nelle prime ore della mattinata per poi crescere fino ai cinque chilometri segnalati intorno alle 9.30.

Autostrada A7 chiusure Ronco e Isola del Cantone

E l'autostrada A7 Serravalle-Genova sarà anche colpita da alcune chiusure notturne nei prossimi giorni, per lavori di manutenzione programmata a partire dalla sera di lunedì 29 luglio 2019. Dalle ore 22 fino alle 6 di martedì 30, sarà chiusa l'uscita della stazione di Isola del Cantone, per chi proviene da Milano (in alternativa, si consiglia di uscire a Ronco Scrivia); dalle ore 22 di martedì 30 alle 6 di mercoledì 31 luglio, sarà invece chiusa l'uscita della stazione di Ronco Scrivia, sempre per chi proviene a Milano (in alternativa si consiglia di uscire a Busalla).

Autostrada A12 chiusura casello Lavagna

Possibili disagi sulla A12 Genova-Sestri Levante, invece, nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio a causa della chiusura della stazione di Lavagna per alcuni lavori programmati alla pavimentazione stradale. Il casello di Lavagna sarà chiuso dalle 22 di martedì 30 alle 6 di mercoledì 31 luglio, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Sestri Levante. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Chiavari.

Autostrada A10 chiusura Genova Aeroporto-Pra'

Lavori di manutenzione, infine, sulla A10 Genova-Savona per il potenziamento degli impianti delle gallerie. Per quattro notti consecutive, a partire dalla sera del 29 luglio e fino al primo agosto 2019, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra nella fascia di orario compresa tra le 21:30 e le 5:30. I cantieri prevedono l'ottimizzazione dei sistemi di comunicazione di emergenza presenti in galleria, a servizio dell'utenza e di quelli antincendio accessibili ai Vigili del Fuoco, oltre alla realizzazione degli impianti di drenaggio laterali, per la raccolta dei liquidi infiammabili. In alternativa, chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona o verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare, sulla A10, alla stazione autostradale di Genova Pra'.

Chiusura area di servizio Turchino Est A26

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per lavori di pavimentazione programmati, nelle due notti consecutive di lunedì 29 e di martedì 30 luglio, sarà chiusa l'area di servizio "Turchino est", situata tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone, in direzione di Alessandria/Gravellona Toce, tra le ore 21 e le 6..