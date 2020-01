Autostrade: per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici «200 gallerie a rischio»

Non è solo la Liguria a doversi preoccupare dello stato delle gallerie autostradali. Stando a quanto rivelato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, in Italia sarebbero 200 le gallerie a rischio, 105 sulla rete in concessione ad Autostrade per l’Italia, 90 su quelle di altre società.

Il Consiglio ne avrebbe diffusamente parlato in una lettera inviata lo scorso novembre alla direzione generale del Mit, ad Autostrade, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco e ai provveditorati alle opere pubbliche. A novembre, e dunque oltre un mese prima del crollo di parte della volta nella galleria Berté, sulla A26 tra Masone e Voltri, avvenuto il 29 dicembre scorso. E proprio la Berté figurerebbe nell'elenco, con altre 9 gallerie liguri: quella del Turchino, sempre sulla A26, la Coronata sulla A10, la Monte Quezzi, la Veilino, la Monte Sperone, e la Maddalena tra Rapallo e Sestri Levante, sulla A12, e la Bolzaneto Uno, la Monte Galletto e la Monreale sulla A7.

Il documento, stando a quanto riportato da Repubblica, sarebbe stato acquisito dalla Guardia di Finanza di Genova, e punterebbe il dito contro i tunnel lunghi oltre 500 metri. Per i tecnici non sarebbero a norma perché non in linea con la direttiva europea 54 del 2004, e dunque a rischio incidenti e crolli, non impermeabilizzati, privi di sistemi di sicurezza, di corsie di emergenza, vie di fuga e di luci guida in caso di evacuazione.

Per il crollo nella Bertè, la procura al momento indaga a carico di ignoti per crollo colposo. Resta ancora da accertare, infatti, se Aspi fosse a conoscenza delle reali condizioni della galleria, e quando aveva in previsione interventi di consolidamento e messa in sicurezza. Il fatto che la lettera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sia stata inviata a novembre, però, apre all'ipotesi che Autostrade sapesse del potenziale rischio, ma non lo considerasse urgente.

La Bertè era stata infatti controllata dai tecnici di Spea, la controllata di Atlantia che si occupava delle ispezioni e manutenzioni, che aveva assegnato al tunnel un punteggio di 40, un voto che indica un rischio cedimento contenuto, che aveva innescato la procedura di programmazione di lavori non urgenti. Dal primo gennaio 2020 Spea non è più incaricata dei controlli e delle manutenzioni, e l’incarico è stato revocato.