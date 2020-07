Venerdì riaprono alcune gallerie sulle autostrade genovesi: ecco quali

Sono in corso di ultimazione gli interventi di manutenzione sulle autostrade liguri portati avanti nelle scorse settimane in 12 delle 29 gallerie attualmente chiuse per interventi di manutenzione. Venerdì 3 luglio è prevista, infatti, la riapertura al traffico dei seguenti tunnel:

A26 Genova Voltri - Gravellona Toce: Roccadarme Nord, Lagoscuro Nord, Montà Nord, Castello Nord, Broglio Nord, Casa della volpe Sud, Monacchi Sud, Asino morto Sud, Manfreida Nord, Pero Grosso Nord.

A12 Genova – Sestri Levante: Anchetta Ovest, Rapallo Ovest.

Ulteriori fornici saranno aperti nei giorni successivi. Proseguono, dunque, le attività di ispezione e manutenzione nelle gallerie liguri che ASPI sta effettuando in ottemperanza della nuova circolare del MIT di fine maggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La riapertura delle 12 gallerie non potrà generare immediati effetti positivi sulla viabilità in quanto saranno installati nuovi bypass per rispettare le scadenze prescritte dal dicastero. I nuovi by-pass consentiranno la viabilità almeno su una corsia per ogni senso di marcia sulle tratte interessate dalla prosecuzione dei cantieri.