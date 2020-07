Autostrade modifica le chiusure del weekend. Distribuiti generi di conforto agli automobilisti

Poteva essere forse il weekend più nero dal punto di vista della viabilità, con una raffica di chiusura soprattutto sulla A10 pronte a trasformarsi in una trappola "perfetta" per gli automobilisti. In mezzo a questa tempesta, domenica, si aggiunge anche la chiusura anche della A26 e delle strade del Turchino e di Capanne di Murcarolo a causa delle operazioni di bonifica della bomba trovata a Campo Ligure.

Dopo la raffica di proteste e la lettera di Regione Liguria al Prefetto, Aspi ha scelto di modificare il piano dei lavori previsti ne weekend.

Rispetto al programma iniziale, domenica sera non verrà chiusa la A10 tra Arenzano e Voltri (direzione Genova). Rimandata anche la chiusura del tratto tra Voltri e Varazze.

Kit di ristoro agli automobilisti

È in corso, e proseguirà per tutto il fine settimana, la consegna agli utenti autostradali di generi di conforto da parte del personale di Autostrade per l’Italia presso le principali aree di servizio situate lungo la rete autostradale ligure.

Nella giornata di venerdì sono state consegnati oltre 2mila kit contenenti acqua, bevande rinfrescanti, snack dolci e salati e un leaflet informativo sulle attività di controllo e manutenzione delle gallerie in corso in Liguria, nel rispetto delle prescrizioni del Ministero.

L’iniziativa del personale di Autostrade per l’Italia si è svolta anche sabato fino alle 16 presso le aree di servizio Sant’Ilario sud (A12), Stura Ovest (A26), Giovi Ovest (A7) e San Cristoforo Nord (A10) e proseguirà domenica, dalle 8:00 alle 22:00, in altre 5 aree di servizio posizionate lungo le tratte maggiormente utilizzate per il traffico di rientro dal fine settimana. Nello specifico: Stura Est (A26), Piani D’Invrea Sud (A10), Turchino Est (A26), Campora est (A7), Sant’Ilario nord (A12).

L’iniziativa vede il coinvolgimento diretto di circa 50 dipendenti della società e la collaborazione del personale di Giove Clear.