Verifiche in autostrada: le chiusure e le modifiche al traffico della settimana

Proseguono i controlli sulla rete autostradale ligure, con conseguenti cantieri aperti e chiusure legate alle verifiche stabilite da Autostrade per l’Italia. Nella settimana che va dal 17 al 21 febbraio sono 3 i cantieri notturni su A7, A10 e A12, cui a metà settimana se ne aggiunge un altro sulla A26.

Autostrade, chiusure notturne da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio

Per quanto riguarda lunedì 17 febbraio, sull’A7 Serravalle-Genova sono previste le seguenti chiusure: tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest, in direzione di Genova ovest, dal km 128+700 al km 132+200, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione delle barriere fonoassorbenti.

Contestualmente, sarà chiusa la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia; prevista inoltre la chiusura del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A7 alla stazione autostradale di Vignole Borbera.

Sull’A10 Genova-Savona, chiusura del tratto compreso tra Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona. In alternativa, si potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Pra', per proseguire verso Savona.

Sull’A12 Genova-Sestri Levante, chiusura del tratto compreso tra Genova est e Genova Nervi, verso Sestri Levante. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi, per proseguire verso Sestri Levante.

Martedì 18 febbraio

Martedì 18 febbraio le chiusure si articolano nei seguenti modi: sull’A7 Serravalle-Genova, tra Genova Bolzaneto e Genova ovest, in direzione di Genova, dal km 126+200 al km 132+200, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione delle barriere fonoassorbenti.

Contestualmente, sarà chiusa la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia; chiusura del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A7 alla stazione autostradale di Vignole Borbera.

Sull’A10 Genova-Savona, chiusura del tratto compreso tra Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona. In alternativa, si potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Pra', per proseguire verso Savona.

Sull’A12 Genova-Sestri Levante, chiusura del tratto compreso tra Sestri Levante e Chiavari, verso G nova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Chiavari.

Sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce chiusura, per chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria, l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Savona. Chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà obbligatoriamente deviato sulla A10 Genova-Savona, verso Genova, dove potrà uscire e rientrare dalla stazione autostradale di Genova Pra', per proseguire poi in direzione di Savona.

Mercoledì 19 febbraio

Mercoledì 19 febbraio, sull’A7 Serravalle-Genova chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia; chiusura della stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Serravalle/Milano e in direzione di Genova. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Serravalle Scrivia.

Sull’A10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in direzione di Savona, dal km 2+000 al km 3+500, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione delle barriere fonoassorbenti; chiusura del tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Celle Ligure, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla A10 alla stazione autostradale di Varazze.

Sull’A12 Genova-Sestri Levante, chiusura della stazione di Genova est, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Genova Nervi, sulla stessa A12, o, sulla A7 Serravalle-Genova, alla barriera di Genova ovest; chiusura del tratto compreso tra Sestri Levante e Chiavari, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Chiavari.

Sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, chiusura del tratto compreso tra Masone e Ovada, verso Gravellona Toce. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Ovada.

Giovedì 20 febbraio

Giovedì 20 febbraio, sull’A7 Serravalle-Genova chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.

Sull’A10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in direzione di Savona, dal km 3+000 al km 5+000, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione delle barriere fonoassorbenti; chiusura del tratto compreso tra Savona e Albisola, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Savona, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A10 alla stazione autostradale di Albisola.

Sull’A12 Genova-Sestri Levante, chiusura del tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Rapallo.

Sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, chiusura del tratto compreso tra Masone e Ovada, verso Gravellona Toce. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Ovada.

Venerdì 21 febbraio

Venerdì 21 febbraio, infine, sull’A7 Serravalle-Genova chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.

Sull’ A10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in direzione di Savona, dal km 6+000 al km 7+000, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione delle barriere fonoassorbenti.