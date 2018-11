Autostrade, le chiusure della settimana

Ancora una settimana di lavori sul nodo autostrade ligure. Ecco, nel dettaglio, tutte le modifiche previste nella settimana da lunedì 19 a domenica 25 novembre 2018.

Sulla A10 Genova-Savona

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A10 Genova-Savona, per consentire lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione programmati in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, dalle ore 22 di lunedì 19 alle ore 2 di martedì 20 novembre, sarà chiusa l'uscita della stazione di Celle Ligure, per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Varazze

Sempre sulla A10 Genova-Savona, per consentire lavori di manutenzione alle opere in verde programmati in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, dalle ore 22 di martedì 20 alle ore 6 di mercoledì 21 novembre, sarà chiuso l'allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A10 in direzione di Savona e raggiunta la stazione di Arenzano, si dovrà uscire, per poi rientrare dalla stessa stazione, in direzione della A26 dei Trafori.

Chiusa l'uscita di Genova Est sulla A12

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione programmati in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, dalle ore 22 di martedì 20 alle ore 2 di mercoledì 21 novembre, sarà chiusa l'uscita della stazione di Genova est, per chi proviene da Livorno/Sestri Levante. In alternativa si consiglia di uscire alla barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.