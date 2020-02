Autostrade e cantieri, le chiusure notturne sino al 28 febbraio

Anche per questo settimana sono previsti, sulle autostrade del nodo ligure, cantieri notturni per i controlli delle gallerie e delle barriere fono-assorbenti.

Autostrade, a questo proposito, ha condiviso gli orari dei lavori, che proseguiranno sino al 28 febbraio con orario indicativo (salvo imprevisti che potrebbero causare prolungamenti) 22- 6 del mattino. Per variazioni, è necessario consultare il sito di Autostrade.

Chiusure notturne autostrada venerdì 21 febbraio

- A7 Serravalle-Genova: chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.

- A10 Genova-Savona: tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in direzione di Savona, dal km 6+000 al km 7+000, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti.

Chiusure notturne autostrada sabato 22 febbraio

- A7 Serravalle-Genova: chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.

Chiusure notturne autostrada domenica 23 febbraio

- A7 Serravalle-Genova: chiusura della stazio e di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.

- A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: chiusura della stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria. In alternativa, si consiglia di uscire sulla stessa A26 alla stazione di Ovada.

Chiusure notturne autostrada lunedì 24 febbraio

- A7 Serravalle-Genova: chiusura della stazione di Busalla, in uscita e in entrata da e verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Ronco Scrivia;

- chiusura, per chi proviene da Milano/Serravalle, dell'allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante. In alternativa, chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7, uscire alla barriera di Genova ovest e rientrare dalla stessa in direzione di Serravalle/Milano, fino all'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, per poi procedere verso Sestri Levante/Livorno.

- A10 Genova-Savona: tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di Savona, dal km 9+000 al km 12+000, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti;

-chiusura del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona. In alternativa, si potrà entrare alla stazione di Genova Pra', per proseguire verso Savona.

A12 Genova-Sestri Levante: chiusura del tratto Sestri Levante-Lavagna, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Lavagna, per proseguire verso Genova.

Chiusure notturne autostrada martedì 25 febbraio

- A7 Serravalle -Genova: chiusura del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, si potrà percorrere la SP35 dei Giovi con rientro sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano;

-chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In concomitanza della chiusura sulla stessa A7, del tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera verso Serravalle/Milano, in alternativa all'entrata di Busalla, si consiglia la stazione autostradale di Vignole Borbera.

A10 Genova-Savona: chiusura del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona. In alternativa si potrà entrare alla stazione di Genova Pra', per proseguire verso Savona;

-tra Genova Pra’ e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di Savona, dal km 11+000 al km 12+500, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti.

A12 Genova-Sestri Levante: chiusura del tratto Sestri Levante-Lavagna, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Lavagna, per proseguire verso Genova.

- A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: chiusura della stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita di Genova Pra’ sulla A10 Genova-Savona.

Chiusure notturne autostrada mercoledì 26 febbraio

- A7 Serravalle-Genova: chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano e in uscita provenendo da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Ronco Scrivia.

- A10 Genova-Savona: tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Genova Pra’, in direzione di Genova, dal km 13+000 al km 11+000, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti;

-chiusura del tratto Genova Pra'-Genova Aeroporto, verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Pra', si potrà rientrare in autostrada dalla barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: chiusura del tratto compreso tra Masone e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la SP456 del Turchino con rientro sulla A26, alla stazione autostradale di Ovada, per proseguire verso Alessandria/Gravellona Toce.

Chiusure notturne autostrada giovedì 27 febbraio

- A7 Serravalle-Genova: chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia;

-chiusura della stazione di Ronco Scrivia, in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Busalla.

- A10 Genova-Savona: tra Genova Pra’ e Genova Pegli, verso Genova, dal km 9+000 al km 6+000, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti.

- A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: chiusura del tratto compreso tra Masone e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la SP456 del Turchino con rientro sulla A26, alla stazione autostradale di Ovada, per proseguire verso Alessandria/Gravellona Toce.

Chiusure notturne autostrada venerdì 28 febbraio

- A7 Serravalle-Genova: chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.

- A10 Genova-Savona: tra Genova Pra’ e Genova Pegli, verso Genova, dal km 6+900 al 6+000, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti.