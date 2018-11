Autostrade: ispezione al cavalcavia di Nervi e altre chiusure

Sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante, dalle ore 22 di lunedì 5 alle ore 6 di martedì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Genova Nervi, in uscita per chi proviene sia da Genova sia da Sestri Levante e in entrata verso Sestri Levante, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e per interventi di ispezione al cavalcavia di svincolo. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Genova est.

Nelle stesse ore, sull'A10 Genova-Savona, ovvero dalle ore 22 di lunedì 5 alle ore 6 di martedì 6 novembre, sarà chiusa l'uscita della stazione di Genova Pra', per chi proviene da Genova, per lavori di manutenzione all'interno della galleria di svincolo della suddetta stazione. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Arenzano o, solo per i veicoli leggeri, alla stazione di Genova Pegli.

Infine per tre notti consecutive con orario 23-6 da martedì 6 a venerdì 9 novembre, sarà chiuso l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, per chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto verso Genova, per lavori di manutenzione delle barriere fonoassorbenti. In alternativa si consiglia di uscire a Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova e rientrare in autostrada dalla stessa stazione, per proseguire in direzione di Genova.