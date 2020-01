Lavori sulle autostrade, modifiche e chiusure tra fine gennaio e febbraio

Proseguono gli interventi sulle autostrade del nodo genovese e tra fine gennaio e inizio febbraio sono state fissate diverse chiusure temporanee su A12, A7 e A10. Ecco tutte le modifiche da appuntare per chi sarà in viaggio nei prossimi giorni

A12, chiusure e modifiche dal 27 gennaio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, nell'ambito del piano di ispezioni delle gallerie e per lavori del piano di interventi obbligatori e finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, in orario notturno sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

In direzione Genova, nelle tre notti consecutive di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, con orario 22-6 e dalle 22 di lunedì 3 alle 6 di martedì 4 febbraio. Di conseguenza, non si potrà usufruire dell'area di servizio "S.Ilario nord", situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con eventuale rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi.

Verso Sestri Levante, nelle quattro notti consecutive di martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, con orario 22-6. Di conseguenza, non si potrà usufruire dell'area di servizio "S.Ilario sud", situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Recco, per proseguire in direzione di Sestri Levante.

Sempre sulla A12, nell'ambito del programma di ispezioni delle programmate nel mese di gennaio, in orario notturno nelle quattro notti consecutive di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, con orario 22-6, sarà anche chiusa l'uscita della stazione di Sestri Levante, per chi proviene da Livorno. Di conseguenza, sarà chiuso l'accesso all'area di servizio "Riviera nord", situata nel tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, verso Genova. In alternativa si potrà uscire alla stazione autostradale di Lavagna. I veicoli in entrata a Sestri Levante, verso Genova, potranno regolarmente accedere all'area di servizio "Riviera nord".

Ancora sulla A12, nell'ambito del piano di ispezioni delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

Verso Sestri Levante, nelle due notti consecutive di lunedì 27 e martedì 28 gennaio, con orario 22-6.

Verso Genova, nelle due notti consecutive di venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, con orario 22-6.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

Verso Sestri Levante, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12, alla stazione autostradale di Rapallo, per proseguire in direzione di Sestri Levante.

Verso Genova, dopo l'uscita alla stazione autostradale di Rapallo, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12, alla stazione autostradale di Recco, per proseguire in direzione di Genova.

Nell'attraversamento del centro di Rapallo vige un limite massimo di altezza di 4 metri e una limitazione di transito, per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate, in Piazza Pastene, in entrambe le direzioni. Pertanto, i mezzi pesanti di altezza non superiore ai 4 metri e di peso superiore alle 12 tonnellate potranno percorrere Piazzale Genova, Via S.Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, SS1 Aurelia

A12, chiusure e modifiche dal 29 gennaio

Sempre sulla A12, nell'ambito del piano di ispezioni delle gallerie e per alcuni interventi di manutenzione sul viadotto "Veilino", in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova est e Genova Nervi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

Verso Sestri Levante, dalle 22 di mercoledì 29 alle 6 di giovedì 30 gennaio.

In entrambe le direzioni, verso Sestri Levante e Genova, dalle 22 di giovedì 30 alle 6 di venerdì 31 gennaio.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

Verso Sestri Levante, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi, per proseguire verso Sestri Levante.

Verso Genova, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con eventuale rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Genova est

A7, chiusura del casello di Bolzaneto

Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire un intervento di manutenzione all'impianto di rilevazione dei veicoli contromano sarà chiuso il casello di Bolzaneto per chi proviene da Serravalle dalle ore 22 di martedì 28 alle 6 di mercoledì 29 gennaio. In alternativa si consiglia di uscire alla barriera autostradale di Genova ovest.

A10, chiusura Genova Pra'-Aeroporto

Per lavori di pavimentazione dalla mezzanotte alle 4 del 25 gennaio sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto, verso Genova.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Pra', si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed eventualmente entrare sulla A7 Serravalle-Genova alla barriera di Genova ovest.

A26, chiusura allacciamento con la A10

Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio nell'ambito del programma di ispezioni del mese di gennaio sarà chiuso sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria, l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Savona. La chiusura avverrà in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di martedì 28 alle 6 di mercoledì 29 gennaio. Quindi, chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà obbligatoriamente deviato sulla A10 Genova-Savona, verso Genova, dove potrà uscire e rientrare dalla stazione autostradale di Genova Pra', per proseguire poi in direzione di Savona.