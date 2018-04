Autostrade, le chiusure della prossima settimana

Lavori in corso in autostrada a levante per la prossima settimana. Ecco, nello specifico, cosa cambierà:

Chiusa la stazione di Recco

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle ore 22:00 di lunedì 9 alle ore 06:00 di martedì 10 aprile, sarà chiusa la stazione di Recco, in entrata verso Genova ed in uscita per chi proviene da Livorno/Sestri Levante, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Rapallo o di Genova Nervi.

Chiusa la stazione di Nervi

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle ore 22:00 di martedì 10 alle ore 06:00 di mercoledì 11 aprile, sarà chiusa l'uscita della stazione di Genova Nervi, per chi proviene sia da Genova sia da Livorno/Sestri Levante, per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Genova est o di Recco.