Autostrade, le chiusure della settimana

Ancora una settimana di lavori sul nodo autostrade ligure, ancora cantieri che rendono necessaria la chiusura di caselli autostradali. Ecco, nel dettaglio, tutte le modifiche previste nella settimana da lunedì 7 a domenica 13 maggio 2018.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle ore 22:00 di mercoledì 9 alle ore 06:00 di giovedì 10 maggio, sarà chiuso l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, per chi da Livorno/Sestri Levante è diretto a Genova, per lavori di manutenzione agli impianti della galleria Rivarolo II.

In alternativa si consiglia di uscire a Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova, e rientrare in autostrada dalla stessa stazione, proseguendo in direzione di Genova.

Sempre sulla A12 Genova-Sestri Levante, per lavori di manutenzione del viadotto "Entella", sarà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Lavagna, sia verso Sestri Levante/Livorno sia in direzione di Genova, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

Chiusura del tratto Chiavari-Lavagna, verso Sestri Levante/Livorno, per una notte, dalle ore 22:00 di mercoledì 9 alle ore 06:00 di giovedì 10 maggio. Dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si dovrà quindi percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Lavagna, per proseguire in direzione di Sestri Levante/Livorno.

Chiusura del tratto Lavagna-Chiavari, verso Genova, per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 10 alle ore 06:00 di venerdì 11 maggio. Dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Lavagna, si dovrà quindi percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Chiavari, per proseguire in direzione di Genova.

Sulla A10 Genova-Savona

Sulla A10 Genova-Savona, dalle ore 22:00 di domani, martedì 8 maggio, alle ore 06:00 di mercoledì 9, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed Arenzano, verso Savona, per consentire un intervento di monitoraggio all'interno della galleria "Madonna delle Grazie". In alternativa, chi proviene da Genova, superato lo svincolo di Genova Pra' sarà canalizzato obbligatoriamente verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce dove potrà uscire alla stazione di Masone, per rientrare in direzione di Genova. Chi invece proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce potrà accedere regolarmente in A10 Genova-Savona, verso Savona

Ancora sulla A10 Genova-Savona, dalle ore 22:00 di mercoledì 9 alle ore 06:00 di giovedì 10 maggio, sarà chiuso l'allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, per consentire un intervento di monitoraggio all'interno della galleria Madonna delle Grazie nord. Si dovrà quindi proseguire obbligatoriamente sulla A10 verso Savona, ed una volta raggiunta la stazione autostradale di Arenzano, si potrà uscire e rientrare dalla stessa stazione, in direzione della A26 dei Trafori.

Sulla A7 Serravalle-Genova

Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dalle ore 21:00 di lunedì 7 maggio, alle ore 05:00 di martedì 8, sarà chiuso l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e viaggia in direzione di Genova, per lavori. In alternativa, chi è diretto sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e rientrare alla stazione di Serravalle, per procedere verso Genova. Vista la contemporanea chiusura, sulla A7 Serravalle-Genova, del tratto Vignole-Ronco Scrivia, verso Genova, per le medie e lunghe percorrenze, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e quindi la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.