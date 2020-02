Autostrade, le chiusure della settimana

Proseguono le attività di controllo e manutenzione sulle autostrade della rete ligure. Al momento ammontano a 135 su un totale di 587 le gallerie controllate a livello nazionale da Autostrade in cui sono state terminate le verifiche preliminari. Sotto la direzione del Tronco di Genova, la maggior parte di quelle finite nel mirino, come da indicazioni del ministero dei Trasporti: 285 gallerie in corso di monitoraggio.

Di seguito il programma dei cantieri notturni dal 7 al 14 febbraio 2020.

Chiusure autostrada venerdì 7 febbraio

A7 Serravalle-Genova

-tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, dal km 111+500 al km 113+400, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per lavori di manutenzione all’interno della galleria “Giovi sud”.

Contestualmente, sarà necessario chiudere la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.

A10 Genova-Savona

-chiusura notturna tratto Arenzano-allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova. Uscita obbligatoria ad Arenzano con rientro a Genova Pra’. Chi proviene dalla A26 Genova Voltri Gravellona Toce potrà regolarmente accedere alla A10 Genova-Savona verso entrambe le destinazioni.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura tratto Chiavari-Rapallo, verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla stessa A12, alla stazione autostradale di Rapallo;

-chiusura notturna tratto Genova Nervi-Recco verso Sestri Levante. Uscita obbligatoria a Genova Nervi, percorrere la SS1 Aurelia con rientro a Recco;

-tra Genova Nervi e Genova est verso Genova, dal km 12+000 al km 11+000, riduzione a una corsia, per verifiche barriere antirumore.



Chiusure autostrada sabato 8 febbraio

A7 Serravalle-Genova

-tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, dal km 111+500 al km 113+400, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per lavori di manutenzione all’interno della galleria “Giovi sud”.

Contestualmente, sarà necessario chiudere la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.



Chiusure autostrada domenica 9 febbraio

A7 Serravalle-Genova

-tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, dal km 111+500 al km 113+400, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per lavori di manutenzione all’interno della galleria “Giovi sud”.

Contestualmente, sarà necessario chiudere la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.

Chiusure autostrada lunedì 10 febbraio

A7 Serravalle-Genova

-tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, dal km 111+500 al km 113+400, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per lavori di manutenzione all’interno della galleria “Giovi sud”.

Contestualmente, sarà necessario chiudere la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia;

-chiusura dell’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante per chi proviene da Genova. In alternativa, si consiglia di procedere lungo la A7 verso Serravalle/Milano e uscire alla stazione di Genova Bolzaneto da cui rientrare verso Genova e seguire le indicazioni per la A12;

-tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Genova, dal km 126+000 al km 128+400, riduzione a una corsia, per verifiche barriere antirumore.

A10 Genova-Savona

-chiusura tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona. In alternativa, si potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Pra’, per proseguire verso Savona.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura tratto Rapallo-Chiavari, verso Sestri Levante. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla stessa A12, alla stazione autostradale di Chiavari;

-chiusura tratto Genova Nervi-Genova est, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla stessa A12, alla stazione autostradale di Genova est.

Chiusure autostrada martedì 11 febbraio

A7 Serravalle-Genova

-tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, dal km 111+500 al km 113+400, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per lavori di manutenzione all’interno della galleria “Giovi sud”.

Contestualmente, sarà necessario chiudere la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia;

-tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Genova, dal km 126+000 al km 128+400, riduzione a una corsia, per verifiche barriere antirumore.

A10 Genova-Savona

-chiusura della stazione di Arenzano, in uscita per chi proviene da Savona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Varazze;

-chiusura del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona. In alternativa si potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Pra’, per proseguire verso Savona.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura del tratto Rapallo-Chiavari, verso Sestri Levante. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Chiavari;

-chiusura del tratto Genova Nervi-Genova est, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla stessa A12 alla stazione autostradale di Genova est.

Chiusure autostrada mercoledì 12 febbraio

A7 Serravalle-Genova

-tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, dal km 111+500 al km 113+400, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per lavori di manutenzione all’interno della galleria “Giovi sud”.

Contestualmente, sarà necessario chiudere la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia;

-tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Genova, dal km 126+000 al km 128+400, riduzione a una corsia, per verifiche barriere antirumore.

A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona. In alternativa si potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Pra’, per proseguire verso Savona;

-chiusura dell’allacciamento A10/A6 per chi da Ventimiglia è diretto sulla A6 Torino-Savona con conseguente chiusura dell’entrata di Savona verso Genova e Torino.

In alternativa, per chi da Ventimiglia è diretto verso la A6, si consiglia di uscire alla stazione di Savona, percorrere la SS29 fino ad Altare da cui accedere alla A6. In ulteriore alternativa, potrà proseguire lungo la A10 fino all’uscita di Albisola da cui rientrare seguendo la direzione Ventimiglia/Torino.

In alternativa all’entrata di Savona, si potrà utilizzare la stazione di Albisola sulla A10 Genova-Savona oppure Altare sulla A6.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura del tratto Genova Nervi-Genova est, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla stessa A12, alla stazione autostradale di Genova est;

-chiusura della stazione di Genova est, in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova. In alternativa, a chi dalla A7 con provenienza Milano è diretto verso Genova, si consiglia di proseguire lungo la A7 fino al a barriera autostradale di Genova ovest;

-chiusura del tratto Lavagna-Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lavagna, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla stessa A12, alla stazione autostradale di Sestri Levante.

Chiusure autostrada giovedì 13 febbraio

A7 Serravalle-Genova

-tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, dal km 111+500 al km 113+400, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per lavori di manutenzione all’interno della galleria “Giovi sud”.

Contestualmente, sarà necessario chiudere la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia;

-tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Genova, dal km 126+000 al km 128+400, riduzione a una corsia, per verifiche barriere antirumore.

A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona. In alternativa si potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Pra’, per proseguire verso Savona.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura del tratto Genova Nervi-Genova est, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla stessa A12, alla stazione autostradale di Genova est;

-chiusura della stazione di Sestri Levante, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene sia da Genova sia da Sestri Levante. Di conseguenza non si potrà accedere all’area di servizio “Riviera sud”.

Chiusure autostrada venerdì 14 febbraio

A7 Serravalle-Genova

-tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, dal km 111+500 al km 113+400, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per lavori di manutenzione all’interno della galleria “Giovi sud”.

Contestualmente, sarà necessario chiudere la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia;

-tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Genova, dal km 126+000 al km 128+400, riduzione a una corsia, per verifiche barriere antirumore.

A10 Genova-Savona

-chiusura tratto Celle Ligure-Varazze, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Celle Ligure, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla stessa A10, alla stazione autostradale di Varazze.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura tratto Genova Nervi-Genova est, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla stessa A12, alla stazione autostradale di Genova est.