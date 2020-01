Autostrade, le chiusure tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di domenica 5, lunedì 6 e martedì 7 gennaio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare, sulla A12, alla stazione autostradale di Rapallo, per proseguire in direzione di Sestri Levante