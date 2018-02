Autostrade, il gelo non ferma i cantieri: raffica di chiusure

Maltempo, neve e pioggia non fermano i lavori autostradali (pur rallentandoli nei tratti considerati a rischio, dove verranno sospesi come da accordi con la Prefettura). Anche nella settimana che va da lunedì 26 febbraio a sabato 3 marzo, infatti, sono previste chiusure su tutto il nodo autostradale.

Nel dettaglio:

- Sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle ore 23:00 di lunedì 26 alle ore 05:00 di martedì 27 febbraio, chiusa l'entrata della stazione di Lavagna, sia verso Genova sia in direzione di Sestri Levante, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Chiavari o di Sestri Levante.

- Sulla A10 Genova-Savona dalle ore 22 di martedì 27 alle ore 06 di mercoledì 28 febbraio chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A10/A7 e Genova Pra' in direzione di Savona per lavori di manutenzione. Il traffico sopraggiungente dalla A7 sud e dalla A12 ovest e diretto verso Savona dovrà proseguire obbligatoriamente verso l’uscita di Genova ovest e potrà rientrare eventualmente in autostrada alla stazione di Genova Pra’ dopo aver percorso la viabilità urbana.

Per due notti consecutive con orario 23:00-06:00, dalle ore 23:00 di mercoledì 28 febbraio alle ore 06:00 di venerdì 2 marzo, sarà inoltre chiusa l'uscita della stazione di Genova Pra', per chi proviene da Savona e dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia ai veicoli leggeri di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Genova Pegli.

- Ancora sulla A10 Genova-Savona, dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di martedì' 27 febbraio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Varazze, per chi proviene da Savona, per lavori di manutenzione;

- Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per due notti consecutive con orario 22:0.0-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 26 alle ore 06:00 di mercoledì 28 febbraio, chiuso il tratto compreso tra la stazione di Arona e lo svincolo libero di Verbania, in direzione di Gravellona Toce, per lavori di manutenzione all'interno delle gallerie "Mottavinea" e "Mottarone". In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione autostradale di Arona, si dovrà proseguire sulla SS33 del Sempione ed, eventualmente, rientrare sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce allo svincolo di Verbania.

- Sulla A7 Serravalle-Genova, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 28 febbraio alle ore 06:00 di venerdì 2 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone, verso Serravalle/Milano, per lavori finalizzati all'installazione di barriere fonoassorbenti. Di conseguenza sarà inibito l'accesso all'area di servizio 'Giovi est', situata all'interno del tratto chiuso.

In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Ronco Scrivia, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria ed i veicoli leggeri potranno rientrare sulla A7 Serravalle-Genova alla stazione autostradale di Isola del Cantone mentre i veicoli leggeri potranno rientrare alla stazione di Vignole Borbera, per proseguire in direzione di Serravalle/Milano. Per le medie e lunghe percorrenze, chi viaggia verso Serravalle/Milano, potrà percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione di Gravellona ed immettersi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per proseguire sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione di Milano.

Autostrade per l'Italia ricorda inoltre che, per lavori di riqualifica delle barriere laterali sul viadotto "Polcevera" e di risanamento della calotta della galleria "Coronata", sulla A7 Serravalle-Genova, sarà chiuso l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, per chi proviene da Milano ed è diretto a Savona, nei seguenti giorni ed orari:

-per una notte, dalle ore 21:00 di lunedì 26, alle ore 06:00 di domani, martedì 27 febbraio;

-per due notti consecutive con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di mercoledì 28 febbraio alle ore 06:00 di venerdì 2 marzo;

-per una notte, dalle ore 22:00 di venerdì 2 alle ore 06:00 di sabato 3 marzo.

Pertanto, chi proviene da Milano, sarà canalizzato obbligatoriamente verso l'uscita di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova e potrà eventualmente rientrare in autostrada a Genova Pegli, sulla A10 Genova-Savona, riprendendo l'itinerario originario.