Autostrade, le chiusure della settimana

Ecco le chiusure che interesseranno le autostrade genovesi nella settimana che parte da lunedì 19 marzo 2018:

A7 Serravalle-Genova

Dalle ore 22 di lunedì 19 alle ore 06 di martedì 20 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone, verso Serravalle/Milano, per lavori finalizzati all'installazione di barriere fonoassorbenti.

Di conseguenza sarà inibito l'accesso all'area di servizio 'Giovi est', situata all'interno del tratto chiuso.

In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Ronco Scrivia, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria ed i veicoli leggeri potranno rientrare sulla A7 Serravalle-Genova alla stazione autostradale di Isola del Cantone mentre i veicoli pesanti potranno rientrare alla stazione di Vignole Borbera, per proseguire in direzione di Serravalle/Milano.

Per le medie e lunghe percorrenze, chi viaggia verso Serravalle/Milano, potrà percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione di Gravellona ed immettersi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per proseguire sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione di Milano.



Di conseguenza sarà inibito l'accesso all'area di servizio 'Giovi est', situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Ronco Scrivia, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria ed i veicoli leggeri potranno rientrare sulla A7 Serravalle-Genova alla stazione autostradale di Isola del Cantone mentre i veicoli pesanti potranno rientrare alla stazione di Vignole Borbera, per proseguire in direzione di Serravalle/Milano. Per le medie e lunghe percorrenze, chi viaggia verso Serravalle/Milano, potrà percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione di Gravellona ed immettersi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per proseguire sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione di Milano. Dalle ore 22 di martedì 20 alle ore 06 di mercoledì 21 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e quello con la A10 Genova-Savona, verso Genova (direzione porto), per lavori di manutenzione alle barriere antirumore.

In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto a Genova ovest o verso la A10 Genova-Savona, potrà uscire a Genova Bolzaneto per rientrare in autostrada a Genova ovest.

Chi è in transito sulla A12 Genova-Sestri Levante e viaggia in direzione della A7 Serravalle-Genova (verso Genova), potrà uscire alla stazione di Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante, per rientrare in autostrada a Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

A12 Genova-Sestri Levante

Dalle ore 22 di lunedì 19 alle ore 06 di martedì 20 marzo, sarà chiuso l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, per chi da Livorno/Sestri Levante è diretto a Genova, per lavori di manutenzione ed ispezione delle barriere foniche.

In alternativa, si consiglia di uscire a Genova Bolzaneto sulla A7 Serravalle-Genova e rientrare in autostrada dalla stessa stazione, proseguendo in direzione di Genova.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Dalle ore 22 di martedì 20 alle ore 06 di mercoledì 21 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra la stazione di Arona e lo svincolo libero di Verbania, in direzione di Gravellona Toce, per lavori di manutenzione e collaudo all'interno delle gallerie "Mottavinea" e "Mottarone".

In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione autostradale di Arona, si dovrà proseguire sulla SS33 del Sempione ed eventualmente rientrare sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, allo svincolo di Verbania.