Autostrade, le chiusure della settimana

Ancora una settimana di lavori sul nodo autostrade ligure, ancora cantieri che rendono necessaria la chiusura di caselli autostradali.

In particolare, per quanto riguarda la settimana che va da lunedì 19 a sabato 24 febbraio:

- sull’A10 Genova-Savona, dalle 22 di martedì 20 alle 6 di mercoledì 21 febbraio, sarà chiusa la stazione di Arenzano, in entrata verso Savona ed in uscita per chi proviene da Genova, per lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Varazze.

- sull’A12 Genova-Sestri Levante, per due notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle 22 di martedì 20 alle 5 di giovedì 22 febbraio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Recco, per chi proviene da Genova, per lavori di manutenzione. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Rapallo o di Genova Nervi.