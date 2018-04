Autostrade, le chiusure della settimana

Ancora una settimana di lavori sul nodo autostrade ligure, ancora cantieri che rendono necessaria la chiusura di caselli autostradali. Ecco, nel dettaglio, tutte le modifiche previste nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 aprile 2018.

A10 Genova-Savona

Sulla A10 Genova-Savona, dalle ore 22:00 di martedì 17 alle ore 06:00 di mercoledì 18 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova, per lavori di manutenzione sul viadotto "Polcevera". Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Aeroporto, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro in autostrada alla barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

Sempre sulla A10 Genova-Savona, per due notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 16 alle ore 06:00 di mercoledì 18 aprile, sarà chiusa la stazione di Celle Ligure, in entrata verso Savona ed in uscita per chi proviene da Genova, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Varazze o di Albisola.

A7 Serravalle-Genova

Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere laterali sul viadotto "Polcevera", per quattro notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 16 alle ore 06:00 di venerdì 20 aprile, sarà chiuso l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, per chi proviene da Genova ed è diretto a Savona. In alternativa, chi proviene dalla città di Genova, potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Aeroporto, sulla A10 Genova-Savona.

A26

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per tre notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 16 alle ore 06:00 di giovedì 19 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli liberi di Baveno e Carpugnino, in direzione di Genova, per lavori di manutenzione all'interno delle gallerie "Mottarone" e "Mottavinea".

In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente a Baveno, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria ed i veicoli leggeri potranno rientrare allo svincolo di Carpugnino, mentre i veicoli pesanti potranno rientrare alla stazione di Arona, per proseguire in direzione di Genova.