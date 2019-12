Lavori in autostrada, chiusure notturne su A10, A12 e A26

Lavori e chiusure sulle autostrade del nodo genovese nei prossimi giorni. Sull'A10 Genova-Savona e sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nell'ambito del programma periodico di ispezioni programmate nel mese di dicembre, sarà chiusa l'uscita della stazione di Genova Pegli, per chi proviene da Savona, dall'1 alle 3 di sabato 14 dicembre (in alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pra' o di Aeroporto); sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, l'allacciamento con l'A10 Genova-Savona, verso Genova, dalle 22 di martedì 17 alle 6 di mercoledì 18 dicembre (chi è diretto verso Genova verrà deviato obbligatoriamente sull'A10 verso Savona e potrà uscire alla stazione di Arenzano, per poi rientrare dalla stessa e proseguire in direzione Genova; sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce l'allacciamento con la A10 verso Savona dalle 22 di giovedì 19 alle 6 di venerdì 20 dicembre (chi è diretto verso Savona verrà deviato obbligatoriamente sull'A10 verso Genova e potrà uscire alla stazione di Pra', per poi rientrare dalla stessa e proseguire sull'A10 in direzione Savona).

Sulla A10 Genova-Savona, per consentire interventi finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, nelle quattro notti consecutive di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Aeroporto e Pra', verso Savona, con orario 21.30-5.30. In alternativa, chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona o verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A10 alla stazione autostradale di Pra'.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle 22 di lunedì 16 alle 6 di martedì 17 dicembre sarà chiusa l'entrata della stazione di Genova est, verso Genova. In alternativa si consiglia di entrare a Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova.

Sull'A12 Genova-Sestri Levante, per programmati lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle tre notti consecutive di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 dicembre sarà chiusa la stazione di Lavagna, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova, con orario 22-6. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Chiavari.