Autostrade, le chiusure della settimana

Ancora lavori sul nodo autostradale ligure, con conseguenti modifiche alla circolazione per consentire ad Autostrade per l’Italia di portare a termine interventi di manutenzione. Di seguito, le chiusure in vigore per la settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 febbraio 2018.

Sulla A7 Serravalle-Genova

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori di riqualifica delle barriere laterali sul viadotto "Polcevera" e di risanamento della calotta della galleria "Coronata", sarà chiuso l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, per chi proviene da Milano ed è diretto a Savona, nei seguenti giorni ed orari:

- per una notte, dalle ore 21 di lunedì 12 alle ore 06:00 di martedì 13 febbraio;

- per due notti consecutive con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di mercoledì 14 alle ore 06:00 di venerdì 16 febbraio;

- per una notte, dalle ore 22 di venerdì 16 alle ore 6 di sabato 17 febbraio. Chi proviene da Milano, sarà canalizzato obbligatoriamente verso l'uscita di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova e potrà eventualmente rientrare in autostrada a Genova Pegli, sulla A10 Genova-Savona, riprendendo l'itinerario originario.

Sulla A10 Genova-Savona

Sulla A10 Genova-Savona, dalle ore 22 di martedì 13 alle ore 6 di mercoledì 14 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova Aeroporto, in direzione di Savona, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Pertanto, chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova e dalla A12 Genova-Sestri Levante ed è diretto verso Savona, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 verso l'uscita della barriera di Genova ovest, da dove dovrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare alla stazione autostradale di Genova Aeroporto, per proseguire in direzione di Savona.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A12 Genova-Sestri Levante, per due notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di martedì 13 alle ore 05:00 di giovedì 15 febbraio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Recco, per chi proviene da Genova, per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Rapallo o di Genova Nervi.