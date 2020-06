Altra mattinata di caos: chiuso un tratto sulla A10, traffico in tilt a Genova

Ancora una mattinata di passione sulla rete autostradale genovese, con ripercussioni su sulla viabilità ordinaria genovese. Sulla A10 Genova-Savona è stata infatti prolungata la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra' in direzione Savona per consentire interventi di ripristino dei difetti riscontrati durante le attività di ispezione condotte nella notte all'interno della galleria Provenzale.

Data la conformazione del fornice, che non consente l'installazione di un by-pass, tecnici sul posto stanno verificando la possibilità di realizzare un varco che consenta l'apertura, entro la mattinata, di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Agli utenti che dalla A12 e dalle stazioni di ingresso della A7 sono diretti verso Genova Pra' o Savona Autostrade consiglia di procedere lungo la A7 in direzione Milano e proseguire lungo la Diramazione Predosa-Bettole per raggiungere la A26 in direzione Genova.

Autostrade ha comunicato poco prima delle 10 che prosegue a ritmo serrato l'attività all'interno della galleria Provenzale. "In queste ore - ha scritto in una nota - nella galleria operano una cinquantina di persone, impegnate su tre fronti. Indagini di laboratorio con carotaggi per verificare lo stato dei materiali e conseguente definizione della tipologia di interventi da eseguire; rimozione delle onduline per completare le ispezioni sul restante tratto della galleria; apertura di un by pass all'interno della galleria fonica di Pra', con rimozione della barriera spartitraffico centrale e realizzazione di un raccordo di pavimentazione per permettere il passaggio tra una carreggiata e la riapertura del tratto su una corsia. A supporto di queste operazioni verrà impiegata anche una fresa. Sulla base dei rilievi tecnici svolti, il bypass potrà essere aperto entro il pomeriggio".

Traffico e code in città anche sulla viabilità ordinaria con traffico soprattutto e sopralevata bloccata in direzione ponente.

Code e qualche rallentamento per i cantieri, invece, su bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno, ma anche tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 Milano-Genova e poi dal bivio a Genova Est. Un chilometro di coda, come capita spesso nelle ultime mattinate, anche tra Genova Nervi e Recco in direzione Rosignano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.