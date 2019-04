Autostrade: stop ai cantieri dal 18 aprile

Stop ai cantieri sulle autostrade della Liguria a partire da giovedì 18 aprile 2019. Lo ha annunciato attraverso una nota sulla propria pagina Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«Via i cantieri da tutte le autostrade liguri a partire dal 18 aprile, - ha scritto il governatore - lo abbiamo deciso oggi (ieri, ndr) in Prefettura al tavolo sulla viabilità. Così garantiremo buone condizioni di circolazione durante i ponti e il periodo estivo».

La decisione segue un incontro tenutosi in Regione la scorsa settimana tra il governatore ligure Giovanni Toti (con lui l’assessore ai Trasporti, Gianni Berrino, il collega alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone) e i vertici di Autostrade proprio per affrontare il tema dei lavori in corso.