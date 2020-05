Autostrade, Toti: «Tanti cantieri, pochi sparuti operai»

Mentre il casello autostradale di Genova Est resta chiuso, con i relativi disagi per chi viaggia, a lamentarsi della situazione delle autostrade ligure è stato anche il governatore, Giovanni Toti.

«Autostrada da La Spezia verso Genova - scrive Toti -: decine di lavori, non c’è una sola galleria aperta a due corsie. Tanti cantieri, pochi sparuti operai! Per ridurre il tempo lì si dovrebbe lavorare 24 ore su 24, con centinaia di persone, compresi sabato e domenica. Abbiamo perso tre mesi mentre il Paese era chiuso e ora che deve ripartire si ritrova in coda?? Non scherziamo! Se si vuole gestire un bene degli italiani serve serietà».

«In settimana - annuncia il governatore - convocherò tutti i concessionari ed esigo un piano serio di lavoro che non affossi la Liguria. E il Governo? Sveglia, son due anni che litigate sul da farsi... decidere, prego. Per ora solo chiacchiere e cantieri fermi»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il post di Toti arriva in un momento particolarmente delicato dopo la decisione di Atlantia di fermare il piano di investimento da 14,5 miliardi offerti come forma di compensazione per il crollo del Ponte Morandi. Atlantia denuncia come la situazione di incertezza sulla paventata revoca delle concessioni abbia "determinato e continua a determinare gravi danni all'intero Gruppo". L'azione del Cda è stata decisa dopo aver preso atto che, ad oggi, non è ancora pervenuta alcuna risposta alla proposta formale inviata da Aspi al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti lo scorso 5 marzo, al fine di trovare una soluzione condivisa. Atlantia rivendica come Aspi stia sostenendo tutti gli oneri per la costruzione del nuovo ponte di Genova (ormai completato) e abbia inoltre immediatamente attivato i risarcimenti a persone e imprese, ed esternalizzato il sistema di ispezione delle infrastrutture.