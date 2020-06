Cantieri, pioggia e rientri tardivi: altra mattinata difficile in autostrada

Inizio di settimana difficile sulle autostrade genovesi tra pioggia, cantieri e rientri tardivi dopo il fine settimana. Nella mattinata di lunedì 8 giugno 2020 si segnalano diversi tratti con code e traffico rallentato.

Sulla A7 Serravalle-Genova coda in uscita al casello di Bolzaneto per traffico intenso; ancora chiuso il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova. Autostrada consiglia ai veicoli leggeri diretti a Genova di uscire a Genova Est mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto in A7 da cui uscire e rientrare in direzione Genova.

Sulla A12 invece traffico rallentato per lavori tra Genova Nervi e Genova Est (la chiusura notturna nella notte tra domenica e lunedì era stata annullata) e coda di 2 chilometri tra Rapallo e Recco.

Un chilometro di coda, infine, sulla A10 tra il bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori.