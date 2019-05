Stop ai cantieri in autostrada nei weekend di giugno e luglio: accordo con la Regione

Nessun cantiere sulla rete autostradale della Liguria nei fine settimana a partire dal primo weekend di giugno, quello della festa della Repubblica, fino a luglio, quando è previsto un nuovo vertice per valutare misure ad hoc per il mese di agosto.

La decisione è arrivata a margine della riunione che si è svoltan nella sede della Regione Liguria alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, e dei rappresentanti di Autostrada dei Fiori, Salt e Autostrade per l’Italia, nell’ambito del tavolo di raccordo sui cantieri in corso o in procinto di essere insediati su tutte le tratte liguri.

Al centro dell’incontro di martedì, tirare le fila di quanto già messo in pratica nelle festività legate a Pasqua, 25 Aprile e Primo Maggio e predisporre un piano per i primi mesi estivi con l’impegno a rivedersi a metà luglio per predisporre un quadro specifico sul mese di agosto. A partire dal primo weekend di giugno, dunque, i cantieri sulle tratte autostradali rimarranno attivit dal lunedì al venerdì pomeriggio, lasciando quindi libere le tratte dal venerdì pomeriggio fino alle prime ore del lunedì successivo.

Unica eccezione sarà il cantiere nei pressi della galleria Fornaci, sulla A10 Genova Ventimiglia tra Savona e Spotorno: trattandosi di un cantiere inamovibile per lavori che termineranno il 15 giugno prossimo, è previsto in questo caso l’utilizzo di una corsia alternativa a seconda dei flussi di traffico.

«Riteniamo che questo tavolo di confronto stia dando veramente dei buoni risultati - ha detto l’assessore Giampedrone - sia per l’impatto positivo in termini di riduzione dei disagi per chi viaggia in Liguria sia in termini di comunicazione preventiva dei lavori che interesseranno le tratte autostradali. Si tratta di una modalità di confronto positiva e costruttiva che proseguiremo anche in futuro».