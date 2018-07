Traffico ed esodo estivo: i giorni da bollino rosso e nero in autostrada

Nei giorni in cui si dibatte sul ritorno in funzione dei temuti tutor sulle autostrade italiane, migliaia di automobilisti si preparano ad affrontare un’impresa temutissima: uscire indenni dall’esodo estivo.

Già a partire dall’ultimo weekend di luglio, infatti, sono moltissimi i vacanzieri che saliranno in auto per dirigersi verso la meta delle vacanze, cercando di progettare la cosiddetta “partenza intelligente” basandosi sulle previsioni di Autostrade. Che come ogni anno ha messo a punto un piano traffico indicando le giornate in cui il rischio code è praticamente assicurato.

Due i bollini neri, i peggiori, previsti per l’estate 2018, uno nella mattinata di sabato 4 agosto e un altro sempre la mattina di sabato 11 agosto, ore in cui le autostrade minacciano di paralizzarsi alla luce dei tantissimi automobilisti che si metteranno in viaggio. Più numerosi invece i bollini rossi, sia per quanto riguarda le partenze sia quando si parla di rientri.

I giorni da bollino rosso

Le giornate in cui il traffico è ritenuto critico, e dunque da bollino rosso, sono, per quanto riguarda il viaggio verso le località turistiche:

- pomeriggio di venerdì 27 luglio

- mattina e pomeriggio di sabato 28 luglio

- pomeriggio di venerdì 3 agosto

- pomeriggio di sabato 4 agosto (la mattina è bollino nero)

- mattina di domenica 5 agosto

- pomeriggio di venerdì 10 agosto

- pomeriggio di sabato 11 agosto (la mattina è bollino nero)

- mattina di domenica 12 agosto

Per quanto riguarda invece i rientri dalle località turistiche, il bollino rosso è previsto per:

- mattina e pomeriggio di sabato 18 agosto

- mattina e pomeriggio di domenica 19 agosto

- pomeriggio di venerdì 24 agosto

- mattina e pomeriggio di sabato 25 agosto

- mattina e pomeriggio di domenica 26 agosto

- mattina e pomeriggio di sabato 1 settembre

- mattina e pomeriggio di domenica 2 settembre

- pomeriggio di domenica 9 settembre

Ad agosto, inoltre, è stato stabilito per tutti i fine settimana (dal pomeriggio di venerdì sino alla sera di domenica) e per Ferragosto il blocco della circolazione per i mezzi pesanti, proprio per facilitare il transito sulle autostrade.