Autostrade, stop ai rincari sui pedaggi

Lunedì 31 dicembre 2018 il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia ha determinato, condividendo tale iniziativa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di mantenere sulla propria rete l'attuale livello tariffario, senza quindi applicare all'utenza l'incremento sul pedaggio spettante alla concessionaria.

«Grazie - scrive il ministro Toninelli sui social - al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi sul 90% delle autostrade italiane. Nella maggior parte dei casi l'assenza di rincari è il risultato di una fruttuosa interlocuzione con i concessionari autostradali. E laddove l'accordo non si è raggiunto, come nel caso di Strada dei Parchi, che gestisce le arcinote A24-A25, abbiamo agito emanando comunque l'apposito decreto di sterilizzazione degli esorbitanti rincari per gli utenti».

Fra le autostrade su cui non scattano rincari c'è anche l'A7 Genova-Serravalle.