Autostrade, altre sei gallerie verso la riapertura

Sono proseguiti anche questo fine settimana, 24 ore su 24, gli interventi di ispezione e manutenzione nelle gallerie liguri, portati avanti da 1.260 tecnici e operai specializzati su tutta la rete, così da rispettare le disposizioni e le tempistiche prescritte dal Mit lo scorso 29 maggio.

Nella notte fra sabato e domenica sono state riaperte le seguenti gallerie in A26: Casa della Volpe, Monacchi, Asino Morto. Tra il 5 e il 7 luglio riapriranno invece le seguenti gallerie in A12: Monte Sperone, Sant'Agostino 1 e Sant'Agostino 2, San Bartolomeo, Ciapon, Della Maddalena.

A titolo di esempio, Autostrade ha inviato una selezione fotografica di alcune lavorazioni svolte e/o in corso in alcune gallerie della rete ligure. La foto a corredo dell'articolo si riferisce alla galleria Sant'Agostino 2 sull'A12. I lavori consistono nell'applicazione di doppia rete protettiva in acciaio inox sovrapposta ancorata con tasselli meccanici in acciaio inox di lunghezza 22 cm; esecuzione di drenaggi radiali in PVC fenestrato diametro 60 mm lunghezza 3 m; bulloni autoperforanti in acciaio di lunghezza variabile da 3 metri a 6 metri disposti a maglie 1 metro x 1 metro.